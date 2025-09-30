Más de 600 entidades catalanas llaman a "desbordar" las calles por Palestina el sábado en Barcelona

Representantes de entidades y sindicatos que apoyan la manifestación a favor de Palestina del próximo 4 de octubre - EUROPA PRESS

La Comunidad Palestina ve "colonial" el plan anunciado por Trump y pide a Sánchez que no lo apoye

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 organizaciones, sindicatos y entidades de Catalunya han convocado este sábado por la mañana una manifestación que prevé "desbordar" las calles de Barcelona a favor de Palestina y en contra de la guerra en Gaza.

Así lo han explicado este martes la presidenta de la Comunidad Palestina en Catalunya, Natàlia Abu-Sharar; la representante de Prou Complicitat amb Israel, Alys Samson, y el miembro de la Global Sumud Flotilla, Pablo Castilla, en rueda de prensa junto a un centenar de representantes de las organizaciones convocantes.

La marcha partirá a las 12 horas de Jardinets de Gràcia y contará con una caravana de taxistas, tractores y bomberos, así como con un programa de conciertos al acabar.

Según ha detallado Samson, la manifestación aspira a ser "la más grande de la historia" organizada en Catalunya para clamar contra la guerra en Gaza, por lo que ha llamado a todos los ciudadanos a sumarse a las acciones programadas.

Eso sí, para participar, los asistentes deberán ir vestidos de negro, para reivindicar que la población catalana está "de luto por las más de 600.000 personas palestinas asesinadas por el estado genocida de Israel".

"COMPLICIDAD CON EL PODER OCUPANTE"

Ante el plan anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar detener el conflicto en Gaza, Abu-Sharar ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no lo apoye: "Ocho décadas más tarde, la lógica colonial permanece intacta. Potencias extranjeras, en complicidad con el poder ocupante, pretenden resolver el conflicto al diseñar unilateralmente el futuro de Palestina".

"Si entonces lo hicieron con un lápiz y un mapa, hoy lo hacen con bombas, bloqueos y maquinaria de genocidio. En el mismo proyecto colonial disfrazado de diplomacia, pero con las mismas consecuencias devastadoras para el pueblo palestino", ha lamentado.

ATAQUES A LA FLOTILLA

Castilla ha asegurado que los "ataques y amenazas que está sufriendo la Flotilla son solo una pequeña muestra incomparable con la barbarie que cada día Israel impone a Palestina", ante lo que ha pedido que se cumpla con el embargo de armas.

Ha recordado que si atacan la Flotilla se convocarán más manifestaciones por todo el mundo, que en el caso de Barcelona será a las 18 horas al final de la avenida del Paral·lel: "Atacar la flotilla es seguir matando de hambre al pueblo palestino. Y no lo vamos a permitir. Si lo hacen, llenaremos las calles".

HUELGA EL 15 DE OCTUBRE

Por su parte, los sindicatos CC.OO. y UGT, que también son convocantes de la manifestación del sábado, han registrado este martes por la mañana una huelga parcial para el próximo 15 de octubre.

En declaraciones a los medios, el secretario general de UGT en Catalunya, Camil Ros, ha explicado que la "jornada de lucha, movilización y de paz" del 15 de octubre se articulará con tres franjas horarias para que todos los trabajadores de todos los turnos puedan sumarse: de 10 a 12, de 17 a 19 y de 2 a 4 de la madrugada.

Según la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha dicho que la huelga forma parte de una hoja de ruta de movilizaciones para frenar la guerra en Gaza con el objetivo es "intensificar" el clamor popular para que los gobiernos actúen.

Asimismo, el portavoz de la IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya, David Caño, ha señalado que ellos apuestan por una huelga general de 24 horas el 15 de octubre para no crear un "desbarajuste en los centros de trabajo", ante lo que ya han presentado un preaviso.