Más de 700 personas con discapacidad piden las ayudas PUA de la Generalitat

El conseller Raúl Moreno durante la visita - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya ha recibido 722 solicitudes para la Prestación de atención social a las personas con discapacidad (PUA) en los primeros días de apertura del trámite, cuyo plazo se abrió el pasado martes y permanecerá activo hasta el 2 de octubre, ha informado el deparamento en un comunicado este lunes.

El conseller del departamento, Raúl Moreno, ha anunciado esta cifra durante una visita al Institut Guttmann en Badalona (Barcelona), donde se ha reunido con la presidenta del Patronato de la Guttmann Fundació, Núria Basi; el presidente del Consejo Social, Toni Vilà; la gerente y codirectora de Guttmann, Montse Caldés, y la directora asistencial y codirectora, Montserrat Bernabeu.

El programa, dotado con 6,9 millones de euros, financia gastos que se hayan efectuado entre 2024 y 2026 destinados a la adquisición de productos y servicios de apoyo a la movilidad, la comunicación y la autonomía personal para personas con discapacidad física, intelectual o sensorial.