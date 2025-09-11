Más de 70.000 personas visitan la exposición 'Creando personajes de cine' en Casa Seat

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70.000 personas han visitado la muestra 'Creando personajes de cine' que durante nueve semanas ha acogido Casa Seat de Barcelona y que supone "la mayor exposición jamás dedicada en España al universo creativo de los Hermanos Grangel".

En un comunicado este jueves, Casa Seat explica que, desde su inauguración el pasado 9 de julio, la exposición presentó 450 obras de los hermanos Grangel, referentes mundiales en diseño de personajes, con bocetos inéditos y logros del estudio y la programación incluyó visitas guiadas, talleres familiares y proyecciones de películas.

"Los datos de este verano son un reflejo del impacto que buscamos generar desde Casa Seat: hemos crecido un 133% en visitantes respecto al año anterior y hemos alcanzado la mejor semana del año en afluencia. Creando personajes de cine ha puesto en valor el talento de los Hermanos Grangel", ha asegurado la Managing Director de Casa Seat y Cupra City Garage Madrid, Cristina Vall-Llosada.