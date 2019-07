Mas, abierto a negociar la investidura para evitar a "los que prenderían fuego cada día"

Publicado 05/07/2019 11:23:46 CET

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se ha abierto a negociar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con la posible mayoría que conformarían PSOE, Unidas Podemos y PNV, para que no gobiernen "los que prenderían fuego cada día".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Mas ha dicho que "no es decir 'no' de entrada, es decir, vamos a hablar con esta gente, no solo con el PSOE, sino con PSOE y Podemos juntos, y el PNV, todos los que conforman esta posible mayoría".

"Sentémonos con ellos e identifiquemos maneras de que no lleguen los otros a gobernar España, que son los que calarían fuego cada día en nuestra casa", ha dicho.