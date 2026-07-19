Mas dice que "ya no hay excusas" para la Justicia tras la sentencia del TJUE sobre la amnistía

Archivo - El expresidente Generalitat Artur Mas. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

Afirma que "incluso al PP" le interesa que la situación entre en otro escenario BARCELONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que "ya no hay excusas" para la Justicia española en la aplicación de la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la ley.

En una entrevista a 'ElNacional.Cat' recogida por Europa Press este domingo, ha valorado "muy positivamente" esta sentencia y ha dicho que ahora la presión se debe poner sobre los tribunales que deben aplicar la amnistía, aunque apunta que el Tribunal Supremo (TS) tiene margen por que no ha elevado la cuestión al TJUE, como si han hecho el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

"Ya no tienen excusa. A partir de aquí, lo que tienen que hacer es aplicarla. Y si no lo hacen, hará falta ver qué actuaciones hay que tomar para forzarlos a aplicarla", ha advertido.

El expresidente ha dicho que "hay una evidencia bastante clara de desobediencia de determinados ámbitos judiciales españoles para aplicar la Ley de Amnistía", una desobediencia que, considera, es constitucional, por lo que cree que es el Tribunal Constitucional el que debe dejar las cosas claras.

"El Constitucional es el que debe hacer obedecer a todos los otros tribunales españoles y no puede esconder la cabeza por debajo del ala", ha dicho.

RETORNO DE PUIGDEMONT

Sobre un posible retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que es algo que "conviene a todos" porque mientras no se normalice la situación quedarán muchos interrogantes.

"Incluso al PP, que ha hecho todo lo posible por desgastar a sus adversarios políticos con el argumento del 'procés', le interesa que todo esto entre en una situación diferente", ha señalado.

Mas cree que el PP tiene la aspiración de gobernar a partir de las próximas elecciones y lo tendrá que hacer con Vox, lo que "les incomoda", por lo que, apunta, quieren dejar algunas puertas abiertas para entenderse, aunque sea puntualmente, con otros partidos, entre ellos partidos catalanes e independentistas.

En este sentido, sostiene que "idealmente" Junts debería tener las manos libres para pactar a derecha e izquierda, aunque esto choca con la posición de Vox.

ALIANÇA CATALANA

Preguntado por el crecimiento de Aliança Catalana (AC) en encuestas recientes, ha advertido de que Junts pierda terreno en favor de AC "no resuelve nada, sino que lo complica todo", porque cree que divide a un tipo de catalanismo y fortalece al Estado.

También se ha referido al escenario de cara a las próximas elecciones municipales: "Estoy seguro que en algunos lugares, Junts y Aliança Catalana deberán poder hablar, mientras que en otros lugares es probable que hablen los de Aliança con el PSC o con ERC, ya lo veremos. En cambio en otros sitios no se tendrá que hablar con Aliança Catalana porque no estarán, que será en muchos lugares", ha sentenciado.