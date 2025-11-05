Más de la mitad de los votantes de AC y Vox tienen pensamiento conspiracionista alto, según el CEO

Archivo - Una mujer trabaja en la sala de criopreservación de células el Hospital de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 65% de los simpatizantes de Aliança Catalana (AC) y el 55% de los de Vox tienen un pensamiento conspiracionista alto, según ha explicado el director del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), Joan Rodríguez, en declaraciones a periodistas.

Son datos que se desprenden de la encuesta sobre posverdad y teorías conspirativas del CEO publicada este martes, realizada entre el 2 de junio y el 30 de agosto con una muestra de 5.667 personas mayores de 16 años, y con un margen de error muestral para un nivel de confianza del 95% de +/-1,30%.

El 33% de los catalanes tiene este pensamiento conspiracionista, un pensamiento que, según Rodríguez, se basa en desconfiar del sistema y de las verdades o realidades asumidas por las instituciones y los expertos: "Se piensa que hay realidades alternativas que están siendo sistemáticamente escondidas".

Este pensamiento multiplica por 10 la creencia de que expertos y científicos manipulan los datos, dobla el nivel de acuerdo con la justificación de la manipulación política y de la mentira en el discurso político.

CONSUMO DE INFORMACIÓN

El 80% de los encuestados sostiene que las redes sociales difunden siempre o a menudo noticias falsas,y el 75% lo piensa de los 'influencers', 'youtubers' o 'streamers'.

Asimismo, para la población de entre 16 y 49 años las redes sociales son el medio de información que más utilizan: del 81% de los jóvenes de 16 a 24 al 52% de la población de entre 35 y 49 años.

Según ha explicado el director del CEO, la información por redes sociales incrementa en 8 puntos la propensión al pensamiento conspiracionista; los jóvenes son ligeramente menos conspirativos que el resto de la población, y la población universitaria reduce en 10 puntos la propensión a ese pensamiento.

Según la misma encuesta, el 79% de los catalanes censura información importante para proteger intereses poderosos y el 75% considera que el Govern esconde información relevante a la ciudadanía.

Asimismo, el 34% cree que se producen manipulaciones de los resultados electorales "también en los países desarrollados", y el 21% cree que en los países europeos se favorece la inmigración para que la población autóctona sea sustituida.

SALUD Y VACUNAS

El ámbito de la salud pública es uno de los más afectados por el conspiracionismo y, tal como se desprende del estudio del CEO, el 42% de los catalanes cree que se exageran los peligros de algunas enfermedades por intereses económicos.

El 25% asegura que el coronavirus fue creado en un laboratorio como arma biológica, y el 31% cree que las vacunas hacen más mal que bien y las empresas farmacéuticas lo esconden.