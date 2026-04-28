Mas no cree que una sentencia contra la familia Pujol pueda hacer más "daño" al expresidente

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este martes que no cree que una posible sentencia condenatoria contra la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol pueda hacer más "daño" a la figura del expolítico, después que este quedara exonerado por deterioro cognitivo en el juicio por presunto enriquecimiento ilícito.

"Todo el daño que podía haberse hecho en este sentido se da por descontado", ha dicho al preguntársele por la posibilidad, y ha afirmado que el juicio público contra su figura ya está hecho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha expresado que con el tiempo se valorará el legado del líder convergente y considera que su figura va volviendo a tomar la dimensión que le corresponde "más allá de los errores que las personas cometemos" y que apunta que él cometió y que hizo público.

EXONERACIÓN EN EL JUICIO

Sobre la exoneración de Pujol, Mas ha criticado la actuación de la justicia, que tacha de "insensible e injusta", por haber obligado a Pujol a viajar hasta Madrid para el reconocimiento médico y señala que siente ambivalencia ante el hecho de que no pueda declarar.

Ha apuntado que, por un lado, se siente aliviado porque Pujol no tenga que pasar por el trámite --pese a haber manifestado que quería hacerlo-- pero que, por otro lado, asegura que merecía "hacer la declaración".

JUNTS Y CIU

Preguntado por un supuesto acercamiento de figuras de Convergència i Unió (CiU) a Junts, Mas ha señalado que dentro de Junts ve que cada vez hay más personas que quieren recuperar las formas de hacer de la extinta CiU: "No por recuperar nostálgicamente algo que ya no existe, sino por acertar con un mecanismo que funcione al 100%".

Ha expresado que su relación con el líder de Junts, Carles Puigdemont, es "correcta, cordial y respetuosa", que no quiere volver a la primera línea de la actividad política y que está muy cómodo ayudando a figuras más locales del partido, un rol con el que continuará de cara a las elecciones municipales del 2027.