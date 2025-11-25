Masella (Girona) abre este miércoles su temporada de esquí con seis pistas y 11 kilómetros

GIRONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Masella (Girona) ha anunciado que este miércoles abrirá la temporada de esquí 2025-2026 con seis pistas y 11 kilómetros, en un comunicado este martes.

La estación ha señalado que el objetivo es abrir más pistas y remontes progresivamente a partir del próximo viernes.

Ha señalado que la apertura se da por el frío y las nevadas de la última semana, y por las "importantes inversiones de este verano en la red de la nieve producida", que permite producir un 30% más de nieve.