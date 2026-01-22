MasOrange reafirma su compromiso con la digitalización y la conectividad en Catalunya

El consejero delegado de MasOrange, Menrad Spenger. - JOB VERMEULEN - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de MasOrange, Menrad Spenger, ha reafirmado el compromiso de la empresa con la digitalización y la conectividad en Catalunya, en el marco de los desayunos ejecutivos de PwC y Foment del Treball, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Spenger ha destacado el potencial de Catalunya para "liderar la revolución tecnológica a escala estatal y europea", y que tiene, en sus palabras, una oportunidad histórica para hacerlo.

Ha recordado que la compañía ha invertido más de 5.000 millones de euros en Catalunya en conectividad e innovación en los últimos 20 años, y que prevé invertir otros 640 millones en los próximos tres años.

El objetivo es que Catalunya se sitúe "entre las regiones europeas mejor conectadas y con soluciones tecnológicas más avanzadas".

Spenger ha recordado que la empresa ha desarrollado proyectos en el Puerto de Barcelona, el Spotify Camp Nou o la Casa Batlló, además de iniciativas en sectores como la logística y el transporte.