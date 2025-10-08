Mataró (Barcelona) acogerá el martes la feria de empleo GiraFeina 45+ con 40 empresas y 250 ofertas

Archivo - Fachada de la Cámara de Barcelona, organizador del evento - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo municipal de Mataró (Barcelona) acogerá el próximo martes 14 de octubre la primera edición en la ciudad de la feria de ocupación GiraFeina 45+, que reunirá a una cuarentena de empresas que ofrecerán más de 250 ofertas de empleo.

Se trata de una feria destinada a promover la inserción laboral de personas mayores de 45 años, aunque esta edición está "dirigida a todas las franjas de edad", según ha informado este miércoles en un comunicado la Cámara de Barcelona, organizador del evento junto al Ayuntamiento de Mataró.

Hasta el momento, se han inscrito unas 520 personas, una cifra que puede seguir creciendo porque las inscripciones siguen abiertas en la página web del evento.

Bajo el lema 'Un día para encontrar trabajo', la jornada se estructurará en tres espacios para "ofrecer una experiencia completa de orientación e inserción laboral": Espai Empreses, Esapi Orientació y Espai Xerrades.

Este último espacio ofrecerá cinco cápsulas formativas de 30 minutos que estarán conducidas por especialistas en orientación laboral y abordaran "temas clave para buscar empleo", como la estrategia a seguir o las técnicas de comunicación asertiva, entres otras cuestiones.