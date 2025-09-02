Matisse y el desenfoque en el arte, en la temporada 25-26 del CaixaForum de Barcelona

La directora de CaixaForum de Barcelona Mireia Domingo, la directora del Área de Exposiciones de Fundación La Caixa Isabel Salgado y el director de CosmoCaixa Valentí Farràs - EUROPA PRESS

CosmoCaixa incorpora un fósil real de mamut siberiano y refuerza su Planetario

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum de Barcelona tendrá en su temporada 2025-2026 exposiciones del pintor francés Henri Matisse, una inmersiva sobre la biodiversidad, el arte del Pacífico, el cine doméstico y una exploración del desenfoque en el arte a partir de los 'Nenúfares' de Claude Monet.

Lo ha explicado este martes la directora del Área de Exposiciones, Colección y CaixaForum+ de la Fundación La Caixa, Isabel Salgado, junto a la directora de CaixaForum Barcelona, Mireia Domingo, y el del Museo de la Ciencia CosmoCaixa, Valentí Farràs, en una presentación en la que ha defendido la cultura como "motor de transformación social".

La temporada en el CaixaForum comenzará el 17 de septiembre con la exposición 'Somos naturaleza. Una experiencia audiovisual inmersiva', que se podrá ver hasta el 6 de abril, y que llega por primera vez a Europa tras su exhibición en Montreal (Canadá) en la celebración de la COP 15 por el clima.

La exposición, de la mano de Oasis Immersive Studios y National Geographic, ofrecerá una perspectiva de la biodiversidad que recuerda la importancia de preservar los hábitats del planeta y refuerza el compromiso para la protección de los ecosistemas.

ARTE DEL PACÍFICO

La muestra 'Voces del Pacífico. Innovación y tradición', que se expondrá del 6 de noviembre al 15 de febrero, homenajeará a la riqueza y la diversidad de las tradiciones artísticas de los habitantes de las islas del Pacífico, a través de 208 objetos, la mayoría procedentes del British Museum.

Del 2 de diciembre al 7 de junio CaixaForum acogerá '[REC]uerdos. La vida a través del cine doméstico', una reivindicación de un siglo del cine doméstico como patrimonio audiovisual que construyen una crónica del siglo.

La exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', que se podrá ver a partir del 26 de marzo en colaboración con el Centro Pompidou de París y que antes recalará en el CaixaForum de Madrid, permitirá indagar en el artista francés poniendo el foco en su evolución, alcance e influencia.

Las obras de Matisse, que explorarán cronológicamente su trayectoria y alcance, convivirán con piezas de Georges Braque, Pablo Picasso, Le Corbusier y Natalia Gontcharova, entre otros, y Salgado ha subrayado la "oportunidad única" de tener estas obras ante el cierre del Pompidou por cinco años por reformas.

Otro de los platos fuertes de la temporada será 'Desenfocado. Otra visión del arte', que se exhibirá del 20 de mayo al 27 de septiembre en colaboración con el Musée de l'Orangerie de París, con una exploración de la técnica de lo borroso en el arte a partir de la serie 'Nenúfares' de Monet y cómo introdujo el concepto de desenfoque en el arte.

La exposición cuenta con obras de Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Mark Rothko, Eva Nielsen, Soledad Sevilla, Bill Viola y del propio Monet en la primera colaboración con la pinacoteca francesa.

El CosmoCaixa de Barcelona seguirá acogiendo la muestra 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?' hasta el 30 de agosto de 2026, y apuesta por la renovación de su Sala Universo, con la incorporación del esqueleto fosilizado real de una mamut siberiano, tras su paso por diferentes sedes de CaixaForum, y de un nuevo zootropo de Pixar con personajes de 'Toy Story'.

El museo estrenará cuatro proyecciones nuevas en el Planetario, una de ellas 'Sinfonía de bebés', destinado a bebés de 0 a 18 meses.

CIFRAS

Domingo ha explicado que el CaixaForum de Barcelona recibió desde el 1 de agosto de 2024 al 31 de julio de 2025 más de 600.000 visitantes, una respuesta "muy positiva" del público, y que la exposición dedicada a Rubens ha recibido 102.000.

Por su parte, Farràs ha afirmado que el CosmoCaixa recibió 1.154.000 espectadores, destacando que un 20% de esos visitantes son extranjeros.