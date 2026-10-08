Los mayores de 55 años muestran más vinculación e implicación laboral, según la Cátedra Bienestar+

Macarena cuenca (Deusto Business School), Javier Valle (VidaCaixa), Tomás Muniesa (CaixaBank), Marc Simón (Fundación La Caixa), Lis Hehenberger (Esade) y Javier Márquez (Universidad Pontificia Comillas) - CAIXABANK

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores mayores de 55 años muestran una mayor vinculación e implicación laboral y perciben menos discriminación por edad dentro de su organización, según un estudio de la Cátedra Bienestar+ presentado en el Palau Macaya de Barcelona.

La cátedra es una iniciativa académica y social impulsada por CaixaBank, la Fundación La Caixa y VidaCaixa, en colaboración con la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas y Esade, para responder a los retos de la longevidad desde la evidencia científica, informa CaixaBank en un comunicado este jueves.

El estudio se basó en una encuesta online a 3.000 personas laboralmente activas de entre 18 y 74 años de empresas de diez o más trabajadores, y analiza la inclusión por edad y el bienestar laboral de los trabajadores a través de la percepción de que sus organizaciones las valoran y les ofrecen oportunidades con independencia de su edad, y el bienestar laboral.

El documento muestra que los grupos de menor y mayor edad presentan los valores globales más altos, frente al resto de tramos, y que los hombres registran valores superiores a los de las mujeres en todas las edades, con mayor diferencia en los grupos de 16 a 24 y de 65 a 74 años.

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha explicado que "la longevidad es uno de los mayores logros" de la sociedad, pero también un desafío enorme, por lo que no puede abordarse desde una única disciplina ni una sola institución.