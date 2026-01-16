La mayoría de activaciones de planes de Protecció Civil durante 2025 fueron por inundaciones

Una persona observa la lluvia en el Río Ter en Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha hecho balance de las activaciones de los planes de emergencias y seguimiento de incidencias en 2025, la mayoría a causa de inundaciones, ha informado en un comunicado este viernes.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) activó en 2025 94 veces diversos planes de emergencias en fase de alerta y 4 en fase de emergencia, y emitió 446 prealertas.

Los planes que más se activaron fueron por riesgos naturales: el plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat) --32 alertas y 2 emergencia-- y el plan especial de emergencias por incendios forestales en Catalunya --11 alertas y 1 emergencia--.

También destacan las activaciones por riesgos tecnológicos: el plan de actuación del Procicat para emergencias en el transporte de viajeros por ferrocarril (Ferrocat) --con 8 alertas-- y el plan de emergencia exterior del sector químico de Catalunya (Plaseqcat) --con 7 alertas y 1 emergencia--.

De las cifras de activaciones de los últimos años destaca el número de incidentes relacionados con el riesgo de inundaciones y, superada la sequía, en 2025 se registraron episodios severos de precipitaciones.