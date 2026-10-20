La mayoría de los catalanes creen que el autogobierno de Catalunya es "insuficiente", según el IEA

El presidente del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Xavier Arbós, en la presentación del Informe autogovern 2025, en el IEA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La percepción dominante entre los catalanes, según el Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA), es que el nivel de autogobierno actual de Catalunya es "insuficiente", superando ampliamente los catalanes que perciben déficits en el autogobierno a los que creen que es suficiente y a los que consideran que Catalunya tiene demasiada autonomía.

Así se desprende del Informe Autogovern 2025, que ha presentado el centro de investigación vinculado a la Generalitat este martes en el Palau Centelles de Barcelona, con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; el director del IEA, Xavier Arbós, y el coordinador del informe, Gerard Martín.

El informe constata que la percepción de insuficiencia e insatisfacción sigue siendo mayoritaria, pero "se encuentra en una tendencia claramente descendente".

En línea con esta insatisfacción, más de la mitad de los catalanes ven pertinente un cambio en la relación entre Catalunya y España, puesto que alrededor del 31% apuesta por un estado independiente y un 23% por una España federal, por el 33% que defiende el estatus actual y el 6% que prefiere que sea una región.

"DINAMISMO ELEVADO" DE LA ECONOMÍA

El IEA analiza la evolución de la economía catalana, que mostró en 2025 una tendencia favorable y un "dinamismo elevado", así como un mercado laboral con una tasa de paro inferior a lo registrado en los últimos, pero con retos estructurales como el paro juvenil, los altos niveles de temporalidad y la brecha de género.

También señala que el crecimiento económico "no se traduce en un nivel equivalente de bienestar" para la ciudadanía, y que el déficit fiscal (que cifra en entre el 5,7% y el 8,2% del PIB catalán el año 2022) es uno de los factores que más condiciona en negativo la economía catalana.

La inversión estatal presenta "niveles de ejecución sistemáticamente bajos" y un volumen presupuestado que no se ajusta al peso económico y demográfico de Catalunya, que tiene consecuencias directas en la competitividad y el autogobierno catalán.

Además, la liquidación del modelo de financiación ese año demostró el "incumplimiento del principio de ordinalidad" y las disfunciones del actual modelo, que apunta que pueden corregirse mediante la propuesta de reforma que, de hecho, ha quedado en 'stand-by' por la convocatoria electoral.

USO "INTENSIVO" DE LA LECTURA ÚNICA

El informe pone el foco además en la actividad legislativa en el Parlament en 2025, y apunta a un uso intensivo del procedimiento de lectura única en la tramitación de las normas: ese año se aprobaron 13 leyes, 8 por este procedimiento simplificado, que "incide en la calidad normativa de las leyes".

También destacan que en 2025 proliferó la aprobación de decretos ley del Govern, un "instrumento legislativo de urgencia, en el caso de una necesidad extraordinaria y urgente": se convalidaron en el Parlament 21, y algunos se tramitaron posteriormente como proyectos de ley.

CONFLICTIVIDAD CONSTITUCIONAL

Respecto a la conflictividad constitucional, destaca que se ha limitado por motivos competenciales, mientras que ha aumentado por las mayorías divergentes entre el Congreso y el Senado y los "vetos recíprocos a iniciativas legislativas" de cada una de las Cámaras.

En paralelo, la amnistía también ha sido un elemento de estudio por parte del Constitucional, y destaca la sentencia de junio de 2025 que desestima "de forma plenamente acertada", la mayoría de motivos de inconstitucionalidad aducidos en el recurso, aunque cuestiona tres aspectos puntuales de la norma.

Además, ha habido hasta cinco procesos constitucionales relevantes en vivienda, que han afectado tanto a la ley de vivienda estatal como a tres disposiciones de la Generalitat sobre esta materia.

XAVIER ARBÓS

En su intervención, Arbós ha afirmado que es positivo revisar "de forma sistemática la definición y los límites" del ámbito competencial de Catalunya, y hacerlo desde el ámbito jurídico, pero no únicamente, sino también con el foco puesto en la mejora de las políticas públicas.

Por ello, ha destacado que el informe sobre el estado del autogobierno catalán incluye el análisis de la política económica, pero también de políticas sociales y el bienestar social, la acción exterior, el catalán, el medio ambiente, el feminismo o la actividad legislativa, entre otros temas.