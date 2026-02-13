La Media Maratón de Barcelona batirá su "récord histórico" de participantes este domingo

Archivo - El ugandés Jacob Kiplimo destroza el récord del mundo de medio maratón en Barcelona - EDREAMS MITJA MARATÓ BARCELONA BY BROOKS 2025

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 36 edición de la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks batirá este domingo su "récord histórico" de participantes con un total de 36.000 dorsales, consolidando la carrera como la segunda más popular de Europa en esta modalidad.

Lo ha anunciado este viernes el concejal de Deportes, David Escudé, junto al director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, donde han destacado que en los últimos 10 años la carrera ha crecido en 20.000 participantes "sin dejar de apostar por la calidad y sostenibilidad".

Llorens ha explicado que la "histórica marca" batida por el fondista Jacob Kiplimo el año pasado destacan a Barcelona como uno de los circuitos más rápidos del mundo, que ha motivado un crecimiento de 5.000 corredores desde el año pasado, limitados por la organización para preservar un crecimiento sostenible.

El 40% de los participantes en la carrera con extranjeros, representando a más de 90 nacionalidades, la participación femenina se ha situado en el 40% y el 35% del total de corredores tiene menos de 35 años, ha explicado Llorens.

CARTEL

Entre los participantes de alto nivel, en categoría masculina participarán 4 atletas con las mejores marcas en media maratón, por debajo de los 59:30 minutos, y un quinto que aspira a romper esta barrera, con el etíope Hagos Gebrhiwet como referente.

También participará su compatriota y ganador de las ediciones de 2022 y 2023 Chala Regasa, el suizo-sudanés Dominic Lobalu, que buscará batir el récord de Europa, el keniano Samwel Nyami, el francés Emmanuel Roudolff, ganador de la Media Maratón de Sevilla, y el australiano Jack Rayner.

En categoría femenina, la prueba estará protagonizada por la keniana Loice Chemnug, que parte con la mejor marca, y las estadounidense Weini Kelati y Taylor Roe, que buscarán romper el récord de su país.

El cartel lo completan la británica Jessica Warner-Judd, la keniana Magdalyne Masai y la catalana Marta Galimany, que firmó su mejor marca en Sevilla y afronta la prueba en el mejor momento de su carrera.

CALLES Y PARUNDA

Entre las 8 y 13 horas se cortará el tráfico en todas las vías que forman parte del recorrido de la Media Maratón, por lo que el consistorio ha recomendado el uso del Metro para desplazarse, y Betevé la retransmitirá forma íntegra a través de sus canales de televisión, radio y digital.

Una de las novedades de la pasada edición fue la celebración de la PaRUNda, el 'after race' oficial de la prueba, a la que asistieron más de 3.000 personas y que volverá a celebrarse en el Poble Espanyol de 13 a 21 horas, con food trucks y música en directo.