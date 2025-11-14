Médicos forenses evalúan a Jordi Pujol para que la AN decida si debe viajar a Madrid por el juicio

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada a la izada de la senyera, a 10 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo reducido de médicos forenses del Institut de Medicina Legal i Cincies Forenses de Catalunya (Imelec) han evaluado al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para determinar si puede someterse al juicio que empezará el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional, según ha avanzado 'Catalunya Radio'.

Según ha podido saber Europa Press, fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas con el fin de determinar si está en condiciones de desplazarse hasta Madrid.

La Audiencia Nacional ordenó que se practicara este reconocimiento médico a la vista de los informes aportados por la defensa de Pujol sobre su estado de salud, incluido uno sobre sus capacidades cognitivas, dado que el expresidente tiene 95 años.