Mediona (Barcelona) decreta 2 días de duelo por la muerte de un vecino y su hijo menor en una riada

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en el minuto de silencio por los dos fallecidos en una riada en Mediona (Barcelona) - INTERIOR

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mediona (Barcelona) ha decretado dos días de duelo oficial por la muerte de un vecino del municipio y de su hijo, menor de edad, de forma accidental durante una riada el domingo.

En un comunicado, el consistorio ha trasladado el pésame a la familia, compañeros y amigos de los fallecidos y ha informado de la suspensión de todos los actos públicos oficiales de carácter lúdico y festivo en el municipio durante el mismo período, en el que las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales.

Asimismo, este martes ha tenido lugar un minuto de silencio ante la Casa Consisorial al que ha asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, junto a representantes del consistorio y de cuerpos de seguridad y emergencias.