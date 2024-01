Meg Ryan acudirá al BCN Film Fest 2024 para presentar 'Lo que sucede después'

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La actriz y directora estadounidense Meg Ryan presentará la película 'Lo que sucede después' en el Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest, que se celebrará del 18 al 26 de abril, al que también acudirá el director y actor Vincent Perez con 'The age of the blade'.

Ryan y Perez son los primeros invitados confirmados presentados del BCN Film Fest, que este miércoles ha presentado un primer avance de su programación, ha informado el festival.

La sección oficial a competición del BCN Film Fest contará con las películas 'Hammarskjöld', de Per Fly; 'L'amour et les forêts', de Valérie Donzelli; 'La gran escapada', de Oliver Parker y protagonizada por Michael Caine; 'Lo que sucede después', dirigida y protagonizada por Meg Ryan; 'Phantom Youth', de Luàna Bajrami; 'Siempre nos quedará mañana', de Paola Cortellesi; 'The edge of the blade', de Vincent Perez, y 'The monk and the gun', de Pawo Choyning Dorji.

En la categoría de sección oficial fuera de competición se proyectarán 'Green border', de Agnieszka Holland; el documental 'Joan Baez: I am noise', de Karen O'Connor, Miri Navasky y Maeve O'Boyle, y 'Maria Montessori', de Léa Todorov.

Otros filmes que se proyectarán son 'Books & Drinks', de Geoffrey Cowper; 'Un año difícil', de Éric Toledano y Olivier Nakache --directores de 'Intocable'--, y el documental 'Anselm' de Wim Wenders sobre Anselm Kiefer.

La sección dedicada al cine asiático estará dedicada al cine de género "más heterodoxo" con títulos como 'Cuentos de la luna pálida', de Kenji Mizoguchi; 'Kung Fu Sion', de Stephen Chow; 'One cut of the dead', de Shin-ichirô Ueda; 'Leonor will never die', de Martika Ramirez Escobar; 'Project Wolf Hunting', de Kim Hong-Sun, y 'Romance asesino', de Wonsuk Lee

El festival dedica su sección Imprescindibles al director japonés Yasujirô Ozu, a través de una retrospectiva de su trayectoria, y en cuya película 'Primavera tardía' se inspira el cartel de este año.