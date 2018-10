Mejías critica que lotes de Glòries se adjudiquen a empresas investigadas por el 3%

Publicado 21/02/2018 18:00:04 CET

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Barcelona, Carina Mejías, ha criticado este miércoles que el consejo de administración de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa) haya adjudicado los dos lotes más importantes de los túneles de Glòries y de parte del parque Canòpia Urbana a empresas "salpicadas por el caso 3%".

"Colau venía a regenerar la democracia pero no ha cumplido con el acuerdo que promovió Cs de no contratar empresas investigadas", ha afirmado en un comunicado, y ha recordado que pidieron elaborar un protocolo para que no se pueda contratar a empresas y Utes condenadas en casos de corrupción y financiación ilegal de partidos o fraude.

Mejías ha asegurado que la "parálisis" de las obras de la plaza de las Glòries ha afectado negativamente a la ciudad, y ha insistido en que la alcaldesa, Ada Colau, ha vuelto a perjudicar a Barcelona al adjudicar contratos a empresas afectadas por corrupción.