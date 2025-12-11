Mejora la estabilidad política catalana, pero persisten los problemas de hace un año, según el CEC

Archivo - Varias personas en el metro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La situación política catalana ha mejorado "sustancialmente" en el último año, pero los principales problemas que preocupan a los economistas siguen siendo los mismos: el déficit fiscal con el Estado, las dificultades de acceso a la vivienda y el déficit en infraestructuras.

Así lo recoge la Enquesta de Situació Econòmica - Tardor 2025, presentada este jueves por el Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), en la que han participado 463 colegiados entre el 14 y el 24 de noviembre, informa la entidad colegial en un comunicado.

Según el sondeo, el 34,8% de los economistas considera que la economía catalana está mejor que hace un año, mientras que el 44,1% cree que se mantiene igual y el 19,4% detecta un empeoramiento.

El Índice de Confianza sube ligeramente hasta los 5,79 puntos en el caso de la economía catalana y en los 5,59 en la española, los niveles más altos desde antes de la crisis de 2008.

Los encuestados señalan que el principal beneficiario del actual crecimiento económico es el sector financiero (31,1%), seguido por el Estado (24,9%), los inversores (19,9%) y el tejido empresarial (9,3%), mientras que solo el 1,1% identifica a los trabajadores como los beneficiados de la buena marcha de la economía.

PRINCIPALES RETOS

Pese a la mejora de la estabilidad política, que cae 20 puntos en preocupación respecto a otoño de 2024 (de 39% a 19%), los economistas siguen situando el déficit fiscal como el principal reto para Catalunya (44,1%), seguido de la vivienda (38%), las infraestructuras (32%) y la baja productividad (30,9%).

Asimismo, el 38,5% ve "muy negativa" la posibilidad de que el Parlamento catalán no apruebe los presupuestos de 2026, y el 78,2% reclama simplificar los procesos burocráticos como la principal urgencia en la transformación de la Administración catalana.

CUOTAS DE AUTÓNOMOS

La encuesta pide también opinión sobre la propuesta del Gobierno de modificar las cuotas de los autónomos, que plantea congelar las cuotas para los ingresos hasta 1.167 euros mensuales y aplicar un incremento moderado de entre el 1% y el 2,5% para el resto en 2026.

El 50,5% de los economistas la considera adecuada, mientras que el 34,1% está en desacuerdo, sobre todo por considerar que el incremento es excesivo, y el 17,5% cree que es insuficiente.

PROVINCIAS

La Encuesta de Situación Económica dedica una pregunta exclusiva para Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, en la que se pronuncian los colegiados de cada provincia.

Los de Barcelona apuestan mayoritariamente (63,8%) por regular el alojamiento turístico como vía para avanzar hacia un modelo más sostenible, y, en Girona, el 70% considera que el nuevo sistema Verifactu supondrá una carga notable para microempresas y autónomos.

En Lleida, el 55,6% cree que la Ordenança Municipal d'Impuls Econòmic (Omie) está en sintonía con las necesidades del tejido empresarial, aunque con margen de mejora, y, en Tarragona, la mitad de los economistas ve "muy positivo" el impacto que puede tener la gigafactoría de inteligencia artificial en Móra la Nova.