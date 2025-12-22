Las mejoras del corredor Manresa-Olesa-Barcelona de bus empezará el 12 de enero

Uno de los buses del corredor Barcelona-Olesa-Manresa. - GENERALITAT

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha explicado que las mejoras en el corredor Manresa-Olesa-Barcelona de bus entrarán en funcionamiento el próximo 12 de enero, en un comunicado este lunes.

Las mejoras coincidirán con el inicio del nuevo contrato, adjudicado a La Hispano Igualadina, y representan un aumento global del 46% en la oferta de expediciones de las líneas e22, e23 y 530.

En concreto, el bus e22, que une Barcelona y Manresa sin escalas, sumará 19 expediciones en dirección Barcelona y 16 en dirección Manresa de lunes a viernes, salvo en agosto.

En la línea e23, que conecta Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat y Barcelona, sumará 15 expediciones por sentido de lunes a viernes.

Por último, en la línea 530 se amplía la cobertura a Castellgalí y Sant Vicenç de Castellet, y se ofrecerá en las noches de viernes y sábado, con una frecuencia de paso de dos horas.