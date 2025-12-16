Melendi anuncia un concierto en Barcelona el 1 de noviembre por su gira Pop Rock Tour 2026

Cartel del concierto - THE PROJECT

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Melendi ha anunciado un concierto en Barcelona el 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi dentro del Pop Rock Tour 2026, la gira con la que presentará en directo su nuevo álbum de estudio, 'Pop Rock', que saldrá en los próximos meses.

El nuevo disco, su duodécimo trabajo, se caracteriza por "melodías reconocibles, estribillos inmediatos y una clara vocación de directo", informa The Project en un comunicado este martes, donde añade que la preventa y venta general de entradas del concierto será este miércoles.

Con este nuevo trabajo, Melendi busca "reafirmar su identidad después de más de dos décadas de trayectoria, combinando la experiencia acumulada con la energía y el pulso contemporáneo que han definido sus últimos lanzamientos".