Menéndez Salmón imagina un mundo que instaura el silencio como norma en la novela 'Horda'

La novela describe una sociedad en la que los niños se convierten en una policía del pensamiento

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón imagina un mundo que ha instaurado el silencio como norma en su nueva novela, 'Horda' (Seix Barral), ha explicado en rueda de prensa telemática este viernes.

La novela describe una sociedad en la que son los niños quienes, cansados de la banalización que los adultos han hecho de la palabra, deciden emprender una revolución y terminar convertidos en una especie de policía del pensamiento.

De su decisión de "invertir la flecha biológica del poder", el escritor ha dicho que el motivo es que los niños han sido las primeras víctimas de un uso interesado, inane y perverso del lenguaje, y frente a esa manipulación se han rebelado.

Estas son ideas que se explicitan sobre todo en el capítulo central de la novela, y Menéndez Salmón ha dicho que en parte 'Horda' es el intento por "vestir con una peripecia" las ideas que se desarrollan en él.

Según ha explicado, son ideas que le empezaron a interesar en parte por el proceso soberanista catalán, en concreto por los hechos acaecidos en otoño del 2017, cuando considera que en Catalunya "se vivió con gran intensidad una batalla por el relato", lo que le impulsó a reflexionar sobre el lenguaje.

UNA INVOLUCIÓN

El editor de Seix Barral, Jesús Rocamora, ha descrito 'Horda' como un libro inteligente, "todo lo contrario a inofensivo", y que condensa muchos de los temas que preocupan a Menéndez Salmón y han atravesado su obra, que tienen que ver con lo que nos hace humanos, con el lenguaje, con la tecnología o con el poder.

Ha dicho que en 'Horda' el autor ha "levantado un mundo en las cenizas de otro" hasta convertir al hombre en un espectador, un ser anestesiado, sordo y mudo, incapaz de hacer otra cosa que observar y dejarse llevar.

En este sentido, Menéndez Salmón ha asegurado que él no cree en la idea de la historia como un progreso lineal que no está sujeto a involución: "Este libro propone una plausible involución; propone una posible lectura no lineal, no progresiva, de la historia, ligada a nuestros actos y a nuestras omisiones".

Describe su novela como una parábola que aspira a contener la enseñanza moral de que el escritor tiene una responsabilidad con el lenguaje, "porque uno de los riesgos a los que la contemporaneidad se ve impulsada es a vaciar de sentido y significado las palabras".

Menéndez Salmón (1971) es autor de ensayos como 'Asturias para Vera' (2010) y 'Este pueblo silencioso' (2020); ha publicado los libros de relatos 'Los caballos azules' (2005) y 'Gritar' (2007, 2012), y las novelas 'La filosofía en invierno' (1999), 'Panóptico (2001), 'Los arrebatados' (2003), 'La noche feroz (2006) y la denominada Trilogía del mal --'La ofensa' (2007), 'Derrumbe' (2008) y 'El corrector' (2009)-- y 'El Sistema' (2016), entre otras.