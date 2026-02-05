Menor afirma que el Govern reforzará los cursos de catalán ante la regularización de migrantes

Archivo - La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat de Catalunya, Eva Menor - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmado este jueves que se reforzarán los cursos de catalán ante el proceso de regularización de migrantes promovido por el Gobierno.

"Para nosotros la lengua es capital, pensamos que es una herramienta de integración muy importante y estamos haciendo una coordinación interdepartamental", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, con departamentos como los de Política Lingüística y Exteriores.

Ha explicado que Govern también tendrá "mucha coordinación" con los consulados y con el mundo local porque, según ella, serán la puerta de entrada de mucha información.

"Los movimientos migratorios son consustánciales al ser humano, han existido en todas las etapas de la historia. Hay dos formas de hacerle frente, como está haciendo Estados Unidos, que no es nuestro modelo, o a través de procesos de regularización que otorguen derechos de ciudadanía", ha dicho.

Ha asegurado que desde Govern quieren generar "muchísima" información para evitar el fraude ya que, según ella, estos procesos de regularización masivos son también una puerta abierta a personas que quieren aprovecharse.