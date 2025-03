Un menor condenado por el crimen de un joven en el Paral·lel (Barcelona) incrimina a 2 acusados

Fiscalía pide 20 años de prisión para cada uno de los 7 procesados

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno de los tres menores de edad condenados por su participación en el crimen de un joven marroquí a la salida de la discoteca Brisas del Caribe --ya desaparecida-- en la avenida Paral·lel de Barcelona la madrugada del 30 de octubre de 2020, ha asegurado en el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia de Barcelona que vio a 2 de los 7 acusados participando en la agresión.

El segundo de los menores condenados, que también ha declarado como testigo, ha explicado que conocía a 3 de los 7 acusados "de tomar (beber)", pero que no habían hablado nunca, un hecho que ha sorprendido al magistrado presidente, por lo que finalmente ha dicho que sí hablaban, aunque no de cuestiones profundas.

Este testigo ha dicho que en la agresión, que ha descrito como una pelea, participaron una veintena de personas, y que vio a los acusados abandonando el lugar, pero no pegando a la víctima: "Agrediendo no los he visto, los he visto saliendo".

También ha explicado que, posteriormente, se encontró con todos ellos en el Metro, que los 7 estaban juntos, y que les dio la mano.

Pese a que este menor ha afirmado que sólo conocía a 3 de ellos de forma superficial, al término de su declaración también ha reconocido que, después del crimen, habló con un cuarto procesado, aunque sin entrar a profundizar en el contenido de la conversación.

Otra de las menores condenadas por el crimen, ha reconocido que quería sustraerle el móvil al fallecido y que, cuando estaba tendido en el suelo, le dio "una patada para ver si se movía o hacía algo" y se lo robó.

Sobre si los acusados participaron activamente en la pelea, la joven ha dicho que no lo sabe porque ella "iba bajo los efectos de las drogas", que no se acuerda muy bien, que no vio nada.

Sin embargo, acto seguido ha relatado que se cubrió la cara con una capucha para que no la reconocieran las cámaras y que, con posterioridad al crimen, se reunió con otros jóvenes en el Metro para ir al hospital porque uno de los menores presentaba una lesión en la pierna.

"REFRESCO DE MEMORIA" DEL MAGISTRADO

Uno de los testigos de la agresión mortal, que ha asegurado no conocer ni a la víctima ni a los acusados, ha narrado que, al salir de la discoteca, vio a personas que se peleaban entre sí y se lanzaban botellas, primero entre ellos y después a una persona, en sus palabras textuales: "Yo sólo vi cuando se estaban lanzando botellas, ya está".

El fiscal ha interrumpido el interrogatorio al apreciar una contradicción con lo declarado en sede judicial en 2023, donde fue "mucho más específico".

Entonces declaró, según ha leído el magistrado que preside el jurado, que "los dominicanos persiguieron al marroquí", que lo agarran por la ropa, que le dieron una patada y lo tiraron al suelo, que eran como 8 personas, y que uno de ellos dio una patada a un cuchillo para alejarlo, textualmente, un relato que ha ratificado.

"Después de este refresco de memoria que le ha facilitado su señoría, ¿recuerda lo que pasó a continuación?", le ha espetado el fiscal, a lo que él ha respondido que sí y ha reiterado que no ha tenido trato con los acusados en todo este tiempo.

A preguntas del jurado, ha asegurado que no vio "ni a uno" de los acusados ni en la pelea ni tampoco utilizando un cuchillo.

"NO ERA NUESTRO PROBLEMA"

Otra de las testigos ha descrito que, a la salida de la discoteca Brisas del Caribe, un grupo de gente empezó a tirarse botellas, aunque sin saber precisar "de quién a quién", para posteriormente decir que era un grupo tirando botellas a dos marroquíes --la víctima y su amigo--.

La joven ha explicado que uno de los acusados entró en la pelea para sacar a un amigo y que a la víctima "si le pasó eso fue porque él también estaba tirando las botellas".

Asimismo, ha asegurado que con el amigo con el que estaba sentada en un banco cuando empezó la trifulca no habló de este tema con posterioridad: "No era nuestro problema, no nos incumbía esto".

SE ENFRENTAN A 20 AÑOS

El fiscal pide para cada uno de los 7 acusados 20 años de cárcel como autores de un delito de asesinato, además de 5 años de libertad vigilada.

También solicita que indemnicen con 60.000 euros al hermano del joven y que no puedan acercarse a él, a su domicilio o lugar de trabajo durante 10 años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Con respecto a 4 de ellos, solicita que en caso de una sentencia condenatoria, cumplan dos tercios de la condena y el resto se conmute por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar durante un periodo de 10 años.