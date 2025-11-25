Menor insiste en erradicar la violencia machista, "una grave vulneración de derechos humanos"

El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Igualdad, Eva Menor, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, durante la celebración de un acto por el día de la Eliminación de la V - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha reafirmado el compromiso de las diferentes administraciones con la erradicación de la violencia machista, "una grave vulneración de derechos humanos que afecta a las mujeres", por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El acto este martes, que ha estado encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al que también ha acudido el presidente del Parlament, Josep Rull, se ha celebrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona y, previamente, se había desplegado una pancarta en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona en la que se podía leer la palabra 'Prou' ('Basta').

VIOLENCIA DIGITAL

En declaraciones a los periodistas tras al acto, Menor ha asegurado que las violencias machistas afectan a muchas realidades, muchas veces invisibilizadas, y recuerda que una de las que "más está penetrando en la sociedad" es la violencia digital, tema en el que se centra la campaña del 25N de este año.

Sobre el Pacto catalán contra la violencia machista, ha señalado que se hará un proceso de participación abierto con el mundo local y entidades, con la intención de presentarlo en el Parlament y contar con otras voces políticas.

La consellera ha enviado un mensaje a las mujeres víctimas de esta violencia "que no están solas" e insiste en que, ante cualquier comportamiento que atente contra su integridad, que no duden porque es violencia machista y que disponen de una red desplegada en todo el territorio catalán para poder atenderlas.

DATOS QUE "EMPEORAN"

Por su parte, la concejal de Promoción Económica, Trabajo, Feminismos, Igualdad y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, nos cree que los datos actuales sobre violencias machistas muestran que "hay que continuar insistiendo y combatiendo los discursos que dicen que esto es un invento y que niegan que exista la violencia hacia las mujeres".

Ha recordado que en el último pleno del consistorio se presentó una medida para poner a las mujeres y sus hijos en el centro de todas las políticas e insiste: "Somos los servicios públicos y los políticos los que nos tenemos que adaptar a la situación y necesidades de las personas que son víctimas de violencia"

La vicepresidenta quinta y diputada presidenta delegada del Área de Feminismos e Igualdad de la Diputación de Barcelona, Raquel Albiol, ha lamentado que los datos sobre violencias machistas cada año, en lugar de mejorar, "empeoran" y señala el aumento de otras violencias que antes estaban más silenciadas, como las digitales.

También ha hecho referencia a la violencia estética, "la que más sufren las mujeres", y ha puesto en valor el aumento de recursos para combatir las violencias contra las mujeres pero cree que hay que seguir trabajando en cómo acompañar a las víctimas y cómo atacar el foco de los hombres que ejercen violencia machista.

MANIFIESTO

En el manifiesto por el 25N, la Generalitat, ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y otras administraciones supramunicipales y entidades municipalistas se han comprometido a dedicar los recursos necesarios para "avanzar hacia una sociedad libre de violencias machistas", así como a impulsar políticas que sitúen en el centro los derechos de las mujeres.

Se ha incidido en el tema de este 25N, en las violencias machistas digitales, y en el hecho de que se manifiestan de múltiples formas, como la geolocalización de las parejas, el acceso no consentido a dispositivos y cuentas de redes sociales o las "nuevas formas de captación y explotación sexual" como OnlyFans.

Insisten en que la violencia machista en el ámbito digital afecta al bienestar de las víctimas, refuerza los estereotipos, daña la privacidad y reputación, "causa pérdidas económicas y obstaculiza la participación política y la libertad de expresión", y que también genera sentimientos constantes de miedo, aislamiento e indefensión.

"La falta de validación y normalización de estas situaciones impide pedir ayuda y hace que se cronifiquen los efectos", y también se ha lamentado la existencia de los discursos negacionistas de violencias machistas que buscan minimizar esta realidad, añade el manifiesto.

"ROMPER EL SILENCIO"

Antes de la lectura del manifiesto se ha hecho un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista y la periodista Cristina Puig, que ha conducido el acto, ha hecho un llamamiento a "romper el silencio" y hacer visible todas las formas de violencia así como reforzar el compromiso con los derechos de las mujeres y que todas las personas puedan vivir en libertad en todos los espacios.

El acto ha acabado con la actuación de la cantautora Júlia Cruz y la guitarrista y productora musical Irene Garcès, que han interpretado la pieza 'A la vida', con letra de Ovidi Montllor y música de Maria Arnal y Marcel Bagés.