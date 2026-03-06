Menor lamenta que no hay una igualdad "real y efectiva" y llama a la unidad del feminismo

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha lamentado este viernes que no se haya llegado al objetivo de tener una igualdad "real y efectiva" y ha llamado a la unidad del movimiento feminista en el 8M ante un enemigo que considera poderoso, que sitúa en la ultraderecha.

"Aún quedan muchas brechas de género por superar, y sobre todo, para mí, la más importante y grave, es la violencia machista, que al final es la que limita un derecho fundamental, como es el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad", ha dicho en una entrevista en 'La Xarxa' recogida por Europa Press.

Preguntada por el aumento de las cifras de denuncias machistas en 2025 respecto al año anterior, Menor las ha atribuido a una mayor autopercepción de las propias mujeres de sus derechos y cuando estos son vulnerados: "Esto es una buena noticia y es un éxito de la lucha feminista".

Ha lamentado el incremento de feminicidios alerta de que no se está previniendo ni protegiendo a las mujeres de la violencia.

Preguntada por el papel de los hombres en el camino hacia la igualdad, ha señalado que se les necesita y que el feminismo también mejora sus vidas, dotándola de más derechos --y lo ha ejemplificado en los permisos de paternidad o el divorcio--: "Los derechos de las mujeres son derechos humanos y benefician a la calidad democrática".

PRESUPUESTOS PARA EL DEPARTAMENTO

Sobre la inversión en su departamento de aprobarse los Presupuestos de la Generalitat, ha explicado que la cifra asciende hasta los 113 millones, de los cuales "más de 50" millones van destinados a erradicar la violencia de género y otros 25 a la equidad en el trabajo, entre otros.

Preguntada por las movilizaciones previstas en Barcelona para este domingo durante la celebración del 8M, Menor ha subrayado que le gustaría que no hubieran dos.