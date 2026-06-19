Un menor muerto y otros 2 en estado crítico en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España).- Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha muerto ahogado y otros dos han resultado heridos críticos este viernes por la tarde al no poder salir del agua en una zona de rocas de la playa de l'Arrabassada de Tarragona, según informan fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Los hechos han sucedido sobre las 15.30 horas, cuando seis menores han tenido problemas para salir del agua, y si bien tres lo han hecho por su propio pie, otros tres han tenido que ser rescatados.

Los equipos de emergencia han acudido al lugar y el SEM ha trasladado a dos menores en estado crítico al hospital Joan XXIII de la capital tarraconense.

Los Mossos d'Esquadra también han acudido al lugar con diversos efectivos y un barco de la Unidad Marítima.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han activado cinco dotaciones para las tareas de rescate.