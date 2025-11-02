Un menor muy grave y 4 adultos menos graves tras un accidente en la AP-7 en L'Ampolla (Tarragona)

Archivo - Dos técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat de Catalunya - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha resultado herido muy grave y otros 4 adultos heridos menos graves en un accidente de tráfico este domingo en la AP-7 a la altura de L'Ampolla (Tarragona), en el que un turismo ha salido de la vía y ha volcado.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado 4 ambulancias y un helicóptero medicalizado y han trasladado al menor al Hospital Sant Joan de Déu y a los 4 adultos al Hospital de Tortosa y el Hospital Universitari Joan XXIII, ha informado el SEM vía X.

Bombers ha activado tres dotaciones tras recibir el aviso a las 7.59 horas y han trabajado para desconectar las baterías y limpiar la calzada, han informado también en un apunte en X.