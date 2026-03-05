Menor reivindica la memoria para lograr la igualdad "ante discursos que cuestionan derechos"

Imagen de la campaña - IGUALTAT I FEMINISME

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor Cantador, ha reivindicado la memoria colectiva "ante discursos que cuestionan derechos" para continuar avanzando hacia una igualdad real entre mujeres y hombres, en el marco de la campaña institucional del Govern por el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

El departamento ha puesto el foco de la campaña en la memoria feminista y el papel de las mujeres mayores como "depositarias de una experiencia colectiva que conecta las luchas del pasado con las realidades de las mujeres de hoy", informa en un comunicado este jueves.

A través del relato de varias mujeres, la campaña recuerda que, "a pesar de los avances, la igualdad real aún no se ha logrado".

50 AÑOS DE LAS JORNADES CATALANES DE LA DONA

Se enmarca en la conmemoración de los 50 años de las Jornades Catalanes de la Dona, un "hito histórico" del movimiento feminista en Catalunya que el Institut Català de les Dones (ICD) recordará a lo largo de todo este año.

En 1976 más de 4.000 mujeres se reunieron en el Paraninf de la Universitat de Barcelona (UB) para debatir abiertamente sobre sus derechos después de 40 años de dictadura y ahora, medio siglo después, se quieren celebrar los avances conseguidos pero reivindicar "el camino que queda por recorrer".

NO DAR LOS DERECHOS CONSEGUIDOS "POR SENTADO"

Menor ha destacado este "legado" y hace una lectura actual al considerar que se ha avanzado mucho pero que la igualdad real aún no está consolidada, y define el 8M con los conceptos de memoria, diagnóstico y compromiso.

"Memoria para reconocer a las mujeres que abrieron camino, diagnóstico para analizar las desigualdades que persisten y compromiso para transformarlas con políticas públicas concretas", añade.

La consellera insiste en que los derechos conseguidos no se pueden dar "por sentados" y recuerda que los avances no son irreversibles y que la igualdad no es negociable, porque forma parte del núcleo de la democracia.

TRANSFORMACIÓN HACIA "SOCIEDADES MÁS JUSTAS"

Los espots y piezas gráficas de la campaña muestran "la fuerza de la cotidianidad como palanca de transformación hacia sociedades más justas e igualitarias", de manera que la campaña apuesta por situaciones cotidianas para generar identificación social.

"Cuando mostramos a una chica escogiendo sus estudios o a una mujer liderando un proyecto no explicamos escenas neutras, explicamos victorias colectivas", explica la consellera, quien añade que el feminismo es una política que transforma la vida de la gente y genera derechos.

Una de las imágenes de la campaña es la de la referente feminista Mercè Otero, participante activa en las Jornades Catalanes de la Dona, y su presencia servirá de "homenaje colectivo a todas las mujeres que han abierto camino y han contribuido a ampliar derechos y libertades".