Mercabarna-flor presenta tendencias decorativas para Navidad con 2.000 floristas y diseñadores

Algunas decoraciones que se han exhibido - MERCABARNA

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 42 Mercademostracions de Mercabarna-flor ha reunido este domingo a unos 2.000 floristas y diseñadores de toda España para presentar a los floristas y decoradores las nuevas técnicas, tendencias y productos para la próxima Navidad.

Las tendencias priorizan flores naturales, materiales vegetales, de proximidad y reutilizables, los diseños florales recrean paisajes invernales con una estética más orgánica y contemporánea, y predominan los colores naturales y los acabados en crema, dorado y burdeos, informa Mercabarna en un comunicado.

El director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, ha explicado que el objetivo de las 42 ediciones de Mercademostracions siempre es presentar a los floristas y decoradores las nuevas técnicas, tendencias y productos para la próxima Navidad.

Así, los profesionales del sector pueden "aprovechar al máximo la época de las fiestas navideñas, que es la de más ventas del año después de Sant Jordi".

DEMOSTRACIONES FLORALES

Durante toda la mañana ha habido demostraciones florales por todo el mercado, a cargo de las escuelas de arte floral Escola Rosa Valls-formació e Institut Les Salines.

Además, profesionales del arte floral han impartido a floristas y diseñadores 4 talleres sobre técnicas y materiales para decorar mesas navideñas con frutas y flores, ramos navideños, cortinas para escaparates de comercios y ventanas o detalles navideños con base de vidrio.

Según Mercabarna, las demostraciones, talleres y empresas mayoristas del mercado han reflejado que la decoración floral para estas fiestas está marcada por tres tendencias: sostenibilidad, inspiración natural y colores elegantes alejados de esquemas tradicionales.

Gana protagonismo la decoración con ramas, piñas, flores secas, musgo, frutas, hortalizas y material reutilizable; los centros florales combinan flores, follajes, frutos y elementos vegetales con estética "jardín de invierno"; y persiste el rojo navideño, pero también hay tonos burdeos, ciruela, crema, champán, dorado, y blancos y plateados inspirados en la nieve y la escarcha.