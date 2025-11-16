Mercabarna-flor reúne a 2.000 profesionales para conocer las nuevas tendencias para estas Navidades

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición de las Mercademostraciones de Mercabarna-flor, celebrada este sábado en el mercado, ha reunido a unos 2.000 floristas y diseñadores de toda España para conocer las últimas tendencias, técnicas y productos para estas Navidades, informa la organización en un comunicado.

Durante la mañana se han celebrado demostraciones florales distribuidas por todo el mercado, a cargo de diseñadores de 5 escuelas de arte floral: Escuela Andaluza, Escuela Catalana, Escuela Española, Institut Les Salines y Escuela Rosa Valls-formación.

También se ha celebrado el Concurso Nacional de Arte Floral de Mercabarna-flor, que ha ganado la florista Eva Arqués, y 5 talleres impartidos por profesores de las 5 escuelas participantes, que han enseñado a los floristas y diseñadores participantes técnicas y materiales sostenibles para elaborar las composiciones florales más actuales.

En cuanto a las tendencias para estas Navidades, la directora creativa de las Mercademostraciones de Mercabarna-flor, Marta Arnau, ha explicado que hay, sobre todo, "dos estilos decorativos opuestos que marcarán la decoración navideña de este año: el Lujoso sofisticado y Minimalismo rústico, basado en el minimalismo escandinavo, pero con toques diferenciadores".

Según Arnau, la conexión con la naturaleza marcará ambas tendencias y se reflejará con el uso de ornamentaciones más sostenibles, aunque también habrá muchos más elementos que serán comunes a ambos estilos como "los colores imperantes, los adornos XXL, la abundancia de ramos navideños para decorar estancias, los detalles y adornos artesanales o los abetos de cultivo en detrimento de los de plástico".