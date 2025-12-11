Mercabarna prevé distribuir 100.000 toneladas de productos este diciembre (+2%)

Mercabarna prevé distribuir 100.000 toneladas de producto este diciembre (+2%) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Majoristes d'Aliments Frescos de Mercabarna prevén distribuir este diciembre 100.000 toneladas de producto, entre fruta y hortaliza, pescado y marisco, carne y ave de corral, un incremento del 2% respecto a hace un año pese al contexto de "precios altos" que afecta al producto fresco.

Lo han explicado en una rueda de prensa este jueves el presidente de la Associació d'Empreses Majoristes de Mercabarna (Assocome), Jaume Flores; el vicepresidente, Pere Prats; el presidente del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix de Mercabarna (GMP), Àngel Máñez; y la experta en pescado de playa del GMP Llum Ortega.

También han asistido el vicepresidente del Gremi Majorista de Fruites i Hortalisses de Barcelona (Agem), Lorenzo Carrasco; el portavoz del sector cárnico de Assocome, Martí Colomer; y el portavoz del sector de ave de corral de Assocome, Josep Capdevila, así como los chefs Carme Ruscalleda y Raül Balam.

En concreto, pronostican aumentos de distribución que van del 2%, para el pescado fresco y la fruta y hortaliza, hasta el 5% y el 8%, para el marisco, carne y ave de corral selecto.

De las 100.000 toneladas de producto, cerca de 90.000 corresponderán a fruta y hortalizas y unas 6.000 al pescado y marisco, mientras que el resto será sobre todo carne, alrededor de 2.200 toneladas, y, en menor medida, ave de corral selecta.

"BUENA CAMPAÑA DE NAVIDAD"

Pere Prats ha asegurado que los mayoristas prevén "una buena campaña de Navidad", aumentando la distribución entre el 2% y el 8%, y ha puesto en valor el hecho de que muchos festivos caigan en días entre semana.

"Esto permitirá una celebración de más comidas en casa y en la restauración", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que sigue habiendo precios elevados en el marco del contexto global de "alta inflación desde hace unos 4 años" y a otras circunstancias, como el cambio climático, las restricciones en la pesca, las guerras comerciales y los aranceles.

PRODUCTO FRESCO

En sus intervenciones, Ruscalleda ha puesto en valor el producto fresco porque "resuelve la mitad del trabajo", aunque ha advertido de que "hay que tener las cosas claras a la hora de aprovecharlo".

Por su parte, Balam ha hecho hincapié en la importancia de "la confianza en el producto fresco y en el distribuidor, un contacto muy importante, sí como la previsión anticipada".

FRUTA Y HORTALIZA

Respecto a las previsiones de la fruta y hortaliza, Lorenzo Carrasco considera que habrá "una oferta buena en cantidad y calidad" esta Navidad, aunque con menos oferta de naranjas y limones por la reducción de cítricos en las cosechas a nivel global.

Ha remarcado que se consolida la tendencia de la uva blanca para Nochevieja: "Baja de precio en relación a la campaña del año pasado, que ya tuvo un precio razonable", ha agregado.

PESCADO Y MARISCO

En cuanto al pescado y marisco, Àngel Yáñez prevé aumentar alrededor del 1% la distribución de pescado fresco y entre un 5% y un 7% la de marisco.

Ha celebrado que finalmente los pescadores catalanes hayan podido tener más jornadas de pesca para cerrar el año, lo que a su parecer permitirá al sector "mantener una comercialización con normalidad".

Sobre esta cuestión, Llum Ortega ha apuntado que desde el sector se espera que "las negociaciones que se están llevando a cabo entre hoy y mañana en Bruselas permitan tener unas condiciones más favorables de cara al año que viene".

CARNE Y AVE DE CORRAL

Del lado de la carne, Martí Colomer ha sostenido que habrá "mucho producto y para todos los bolsillos" esta Navidad, con aumentos de entre el 8% y el 10% respecto a 2024.

Preguntado sobre si la crisis de la peste porcina africana (PPA) ha afectado a sus previsiones de ventas de carne, Colomer ha reiterado que Mercabarna "no tiene carne de cerdo", y ha agradecido al Govern su desempeño en la contención del foco, con 13 casos positivos en jabalíes muertos en la zona de Collserola (Barcelona).

Y en referencia a la ave de corral, Josep Capdevila ha afirmado que esperan incrementar un 8% las ventas y señala al pavo, el pollo, el pato, el faisán y la perdiz como algunos de los atractivos de esta campaña navideña.

También ha instado a "dignificar al cazador, que nos ayuda y a veces no está bien visto".