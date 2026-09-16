El Mercado Central de Tarragona analizará el lunes las medidas a adoptar tras el accidente mortal

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Central de Tarragona celebrará el lunes un consejo de administración extraordinario tras el accidente mortal del martes para analizar "las medidas y acciones que deban impulsarse" a partir de ahora, informa en un comunicado Mercats de Tarragona este miércoles.

En la sesión compartirán con "máxima transparencia y rigor" la información disponible sobre el accidente un aparcamiento cercano, donde se generó una acumulación de monóxido de carbono, en el que murió un operario y otro resultó herido grave.

También se debatirán las actuaciones realizadas y las que deban adoptarse a futuro en el marco de la investigación interna que han abierto para conocer las circunstancias de los hechos, más allá de las investigaciones policiales.

Han trasladado también su pésame a los allegados del fallecido y sus deseos de recuperación para el operario herido.

El trabajador herido sigue ingresado en el hospital Joan XXIII en estado grave y con pronóstico reservado.