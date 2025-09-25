El Mercat de la Boqueria de Barcelona fija por mayoría ofrecer un 50% de producto tradicional

Archivo - Una persona compra en el mercado de la Boquería, a 4 de julio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El grueso de la reforma del mercado se abordará en 2027 y tendrá un presupuesto de 12 millones

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a traveés del Institut Municipal de Mercats (Immb), y la Associació Administrativa de Venedors del Mercat de la Boqueria han acordado con un 90% de los votos remodelar el mercado y elaborar un nuevo reglamento, que fijará ofrecer un 50% de producto tradicional.

Lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa conjunta la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, y el presidente de la Boqueria, Jordi Mas, que han detallado que el 50% restantes de la oferta podrá se de producto elaborado y de consumo inmediato.

RECUPERAR EL ESPÍRITU

Gil ha afirmado que desde el consistorio eran conscientes la voluntad de los comerciantes "de apostar por la obra física del mercado pero también por la recuperación de su espíritu ciudadano y barcelonés".

"Hemos puesto negro sobre blanco, cuál es el modelo que queremos, y creemos que es un mercado con un apoyo tan mayoritario que nos hace continuar los trabajos también con mucha más tranquilidad", ha celebrado la teniente de alcalde.

Mas ha reivindicado el compromiso alcanzado con el Ayuntamiento como un "buen proyecto de futuro" que dará al mercado estabilidad para preservar su historia, manteniendo la responsabilidad que le otorga su título de mejor mercado del Mundo, en sus palabras.

OFERTA COMERCIAL

La normativa aprobada por los comerciantes de la Boqueria y validada por el gobierno municipal limita la oferta de productos elaborados a la mitad, tendrá que pasar por el pleno y, en caso de aprobarse, entraría en vigor como mínimo la primavera de 2026.

Este 50% de productos elaborados, que en situaciones específicas puede llegar al 60%, hace referencia a la oferta total del mercado, por lo que podrán existir paradas que ofrezcan solo productos de este tipo.

De este modo, se mantiene una cuota para los comercios tradicionales que solo tienen productos elaborados, como las panaderías y pastelerías, y podrán seguir operando en la Boqueria.

OBRAS

Respecto a la reforma, con un presupuesto total de 12 millones de euros, el acuerdo señala que en verano de 2026 empezarán las obras del interior, con una reordenación de las paradas para mejorar la accesibilidad y el confort y una reforma de la isla central dedicada a los productos del mar.

Una vez remodelado el interior a finales de 2027, quedará pendiente el grueso de las obras, que saltarán al siguiente mandato: la sustitución de la cubierta de amianto, el refuerzo de la estructura y la remodelación de la fachada trasera que da a al plaza de la Gardunya.