La Mercè 2025 de Barcelona cierra con un centenar de conciertos y 55 actuaciones de cultura popular

Centenares de personas durante la Jornada de 'Castellers' de la fiesta mayor de La Mercè, en la plaza Sant Jaume, a 28 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona cierra este domingo una semana festiva que ha contado con el pregón de la actriz Emma Vilarasau, más de un centenar de conciertos, decenas de espectáculos de circo, danza y teatro y 55 actuaciones de cultura popular.

El Ayuntamiento ha destacado en un comunicado el entusiasmo y buena convivencia durante las fiestas, así como su diversidad y una programación marcada por "la excelencia de las propuestas, escaparate del talento local y plataforma de la creatividad internacional".

Los conciertos más multitudinarios se han concentrado en la avenida de Maria Cristina y la playa del Bogatell, con una programación "pensada para ofrecer un buen equilibrio entre audiencias".

Las fiestas culminarán este domingo por la noche con el Piromusical, que este año tiene como protagonistas el reestreno de la Font Màgica de Montjuïc y el comisariado artístico de Estopa.

SOPORTE DIGITAL

La web del Ayuntamiento de Barcelona dedicada a La Mercè, donde se ha podido consultar toda la programación detallada de actividades, ha registrado 1,5 millones de visitas (un 20% más que el pasado año) durante los días de la fiesta, con más de 3,7 millones de páginas vistas.

También desde los servicios municipales se ha puesto al alcance de la ciudadanía una app con más de 43.000 usuarios (que crecen un 79% respecto a 2024) y 250.000 sesiones.

SHANGHÁI EN LA MERCÈ 2026

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que Shanghái recoge el testigo de Manchester como ciudad invitada en La Mercè 2026, cuando se cumplirán 25 años del hermanamiento de la ciudad china con Barcelona.

Ha afirmado que Shanghái se ha convertido "en una gran capital creativa de China" y ha dicho que su participación en La Mercè permitirá fortalecer sus lazos culturales y comerciales entre las dos ciudades.