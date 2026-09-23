La Mercè 2026 arranca en Barcelona con más de 100 conciertos y 235 actos culturales

Archivo - Centenares de personas durante la Jornada de 'Castellers' de la fiesta mayor de La Mercè, en la plaza Sant Jaume, a 28 de septiembre de 2025, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona arranca este miércoles La Mercè 2026, la fiesta mayor de la capital catalana, en honor a su copatrona, con 109 conciertos por toda la ciudad y 235 actos culturales dirigidos a todos los públicos que se alargarán hasta el domingo.

La lectura del pregón en el Saló de Cent del Ayuntamiento dará el inicio oficial a las fiestas a las 19 horas, que presidirá el alcalde Jaume Collboni, y que pronunciarán el bodeguero Antoni Falgueras y su hija y sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, en una celebración que contará con Shangái como ciudad invitada este año.

Esta misma noche se celebrarán los primeros conciertos en la ciudad, como el de rumba catalana de 'Sabor de Gràcia' en la avenida de la Catedral, además de la tradicional Xambanga de gigantes de Barcelona en la plaza Sant Jaume.

JUEVES

El jueves comenzará con la tradicional misa en la Basílica de la Mercè, presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y que contará con la presencia de Collboni.

Cuando finalice la misa, el alcalde y el resto del gobierno y de la corporación municipal encabezarán la comitiva popular hasta el Ayuntamiento para presenciar la Diada Castellera de Barcelona en la plaza de Sant Jaume a las 13 horas.

Minutos antes, la plaza Sant Jaume también acogerá els Balls de l'Àliga i dels Gegants de la ciudad; mientras que a las 17 horas se celebrará la 'Catalunya Freestyle' en la plaza Catalunya, como uno de los actos musicales destacados de la jornada, y a las 21 horas Flock Drone Art, de la mano de la ciudad invitada, presentará un espectáculo de 750 drones en el Espigó del Gas.

VIERNES

El viernes 25 de septiembre será una jornada marcada por los conciertos, donde la playa del Bogatell acogerá a Miki Núñez, Buhos, Sexenni y Nil Moliner, mientras que la avenida Maria Cristina tendrá a Els Catarres, Maria Jaume, Els Amics de les Arts y Teràpia de Shock.

Por su parte, el parque de la Estació del Nord será el escenario para el teatro y la danza con obras como 'Les Improvisables', pero destaca el ciclo Nits al Nord, que a ofrecerá 'L'Última Merda Col·lectiu'; 'Quina quina!', de El Maldà, y 'Fandango Reloaded', de Inka Romaní.

SÁBADO

El sábado seguirá con el dominio musical con las actuaciones de Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian y Svetlana en la playa del Bogatell, y las de Leire Martínez y Banda Neon en la avenida Maria Cristina.

Por su parte, la avenida de la Catedral acogerá el MercèDansa por la mañana; y el paseo de Gràcia será el escenario de una de las novedades de esta edición, 'La Porta de l'Infern', además del 'correfoc' de la Mercè, de 20.30 a 23 horas.

Y sobre la colaboración con Shangái, el parque de los Auditoris acogerá el espectáculo de circo 'Shanghai Acrobatic Troupe', y el parque de la Estación del Nord otro de danza china clásica, 'Shanghai Dance School'.

DOMINGO

Finalmente, el domingo 27 de septiembre a las 22 horas la ciudad ha preparado una nueva edición del Piromusical de La Mercè para cerrar la fiesta y que este año se celebrará por primera vez en la playa de la Nova Icària a causa de las obras en la plaza Espanya.

En esta ocasión, Josep Montero, líder de Oques Grasses, ha seleccionado los temas que formarán parte de la playlist del espectáculo, "con una propuesta ecléctica, abierta a diversos estilos y sensibilidades".

Antes, durante el día, se celebrará la Diada Històrica Castellera en la plaza Sant Jaume a partir de las 12 horas, y el mismo lugar acogerá a las 16.45 horas el baile de sardanes de la Associació Cultural Folklòrica Barcelona, entre otras propuestas artísticas repartidas por la ciudad.