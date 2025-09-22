La Mercè de Barcelona 2025 arranca este martes con un centenar de conciertos y decenas de actividades

Archivo - Diada Castellera de La Mercè 2024 en la plaza Sant Jaume - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Rigoberta Bandini, Mushkaa, The Tyets y Figa Flawas completan la programación musical de este año

La Mercè 2025, la fiesta mayor de Barcelona en honor a su copatrona, empieza a la capital catalana este martes con un centenar de conciertos distribuidos por la ciudad y decenas de actividades dirigidas a todos los públicos, que se prolongarán hasta el próximo lunes 28 de septiembre.

El pistoletazo de salida será a las 19 horas con la lectura del pregón, que presidirá el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y que pronunciará la actriz Emma Vilarasau, seguido por el 'Toc d'Inici' a las 20 horas en la plaza de Sant Jaume con las figuras, danzas y grupos tradicionales de la ciudad.

La noche del martes se celebrarán los primeros conciertos y el miércoles se organizarán numerosas actividades, entre las que se encuentran la tradicional misa en la Basílica de la Mercè, presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, y a la que acudirán tanto Collboni como representantes de los grupos de Junts, PP y Vox, mientras que ERC y BComú no asistirán.

Cuando finalice la misa, el alcalde y el resto del gobierno y de la corporación municipal encabezarán la comitiva popular hasta el Ayuntamiento para presenciar la Diada de 'colles castelleres' de Barcelona en la plaza Sant Jaume a las 13 horas.

A las 18 horas arrancará otro de los puntos fuertes de la festividad, la cabalgata de la Mercè, que partirá de la plaza Catalunya y recorrerá las calles Fontanella, Via Laietana y Jaume I hasta la plaza Sant Jaume, entrando en la casa consistorial con los bailes de los Capgrossos, el Àliga y los Gegants de la Ciutat.

CONCIERTOS

Los 107 conciertos de este año se distribuirán en hasta 14 escenarios musicales repartidos por la ciudad, formando las programaciones de Música Mercè y Barcelona Acció Musical (BAM), y que se celebrarán entre martes, miércoles, viernes, sábado y domingo.

El martes destacan las actuaciones de Ladilla Rusa en la plaça Catalunya, Tarta Relena a las 22 en el Teatre Grec y Niño de Elche a medianoche en la avenida de la Catedral, donde el miércoles a las 20 se conmemorará el centenario de Antonio González Batista 'El Pescaílla'.

Dos días después, el viernes llegarán los platos fuertes de la programación del 2025: a partir de las 21, Mushkaa, Rigoberta Bandini y Lia Kali actuarán en la playa del Bogatell, y a partir de las 20 vuelve el escenario de la avenida Reina Maria Cristina con Suu, Buhos, Ginestà, Figa Flawas y Triquell.

Finalmente, el sábado Mama Dousha, Doctor Prats, Beret, The Tyets y Vicco protagonizarán la noche de la playa del Bogatell; Classe B, 31 FAM, Marlena y La La Love You la de Reina Maria Cristina, y la banda barcelonesa Sidonie actuará en la avenida de la Catedral.

ESPECTÁCULOS

Como ciudad invitada de este año, Manchester presentará una bestia y una 'geganta' inspiradas en la abeja, símbolos de la capital inglesa, que se han desarrollado conjuntamente entre artesanos catalanes y la compañía británica Global Grooves.

El programa de cultura popular también incluye conmemoraciones de los 75 años de la Obra del Ballet Popular y del Concurso de Sardana Deportiva, entre otros; el sábado a las 20.30 en el paseo de Gràcia tendrá lugar el Correfoc de La Mercè, y la programación Mercè Arts de Carrer desplegará a más de 70 compañías por 6 espacios de la ciudad.

Por otro lado, el viernes será el turno del espectáculo de drones Onírica, de la compañía Flock Drone Art, que sobrevolarán la playa del Somorrostro a partir de las 22, y el domingo será el del Piromusical, que a las 22 horas cerrará las fiestas con pólvora y un hilo musical diseñado por Estopa.

Además, la Font Màgica de Montjuïc ya está lista para volver a funcionar a partir de este miércoles, el día de La Mercè, tras completarse las obras de rehabilitación de esta emblemática fuente ornamental, que ha estado fuera de servicio desde 2022 por la sequía.

TRANSPORTE PÚBLICO

Durante la semana, el transporte público que opera en Barcelona contará con refuerzos y el martes por la noche habrá servicio ininterrumpido de Metro, Tram y Ferrocarrils de la Generalitat, mientras que el Nitbus ofrecerá su servicio habitual.

En el caso del Metro, este se verá afectado por la huelga del personal de seguridad, que ha convocado una huelga coincidiendo con las fiestas, por lo que se prestará servicio reducido mientras siga en pie.