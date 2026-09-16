La Mercè de Barcelona llevará 109 conciertos y 235 actos culturales a los 10 distritos de la ciudad

Archivo - Danza de 'gegants durante las celebraciones de La Mercè, en la plaza Sant Jaume, a 24 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona llevará la programación de La Mercè 2026, formada por 109 conciertos, 55 actuaciones de cultura popular y 180 funciones de arte callejero que forma, a 32 escenarios repartidos por los 10 distritos de la ciudad del 23 al 27 de septiembre.

En rueda de prensa este miércoles, el concejal de Cultura, Xavier Marcé, acompañado por la jefa de Fiestas y Tradiciones del Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Anna Lleó, ha destacado la "vocación" metropolitana e internacional de las fiestas.

Lleó también ha definido La Mercè como "festival de festivales", ejerciendo como punto de encuentro entre la tradición, la innovación y las diferentes disciplinas artísticas, que se reflejará en todos y cada uno de los distritos, aprovechando sui singularidad.

ESPECTÁCULOS SINGULARES

Entre las novedades, figuran tres espectáculos singulares, que se llevarán a cabo el jueves 24 de septiembre: el primero, la propuesta 'Emergency Exit', liderada por la Fura dels Baus, Satori y Eyesberg, que transformará el Moll de la Fusta en una experiencia colectiva, física y sensorial que difuminará las fronteras entre espectadores y artistas.

En el segundo, la plaza de la Natura del Park Güell acogerá la actuación de danza y música popular 'Decostumari', a cargo de la compañía L'Esbord y la Orquestra Músiques d'Arrel, aprovechando la celebración del Any Gaudí y del centenario del parque.

Finalmente, de la mano de la ciudad invitada de este año, el Espigó del Gas será el escenario del espectáculo 'El fil vermell. De Barcelona a Shanghai', producido por Flock Drone Art Studio y que desplegará hasta 750 drones que formarán una coreografía de luz donde los símbolos de ambas ciudades se entrelazarán para mostrar todo lo que las une.