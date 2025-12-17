Merck y la FEM defienden un modelo "más homogéneo" de atención a la esclerosis múltiple

La compañía Merck - MERCK

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía de ciencia Merck y la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) han defendido un modelo de atención a la esclerosis múltiple "más homogéneo", multidisciplinar y centrado en la persona.

Así se desprende del informe 'DetectEM 360: Situación y necesidades en el abordaje de la Esclerosis Múltiple en Catalunya', presentado este miércoles en Barcelona, que ha analizado "las principales barreras, desafíos y oportunidades" del modelo de atención a la esclerosis múltiple (EM) en la región, enfermedad con la que conviven más de 11.700 personas.

En el proyecto han participado profesionales de la neurología, enfermería especializada, farmacia hospitalaria, planificación sanitaria, atención integrada, entidades sociales y pacientes, y ha sido avalado por la Societat Catalana de Neurologia.

DIAGNÓSTICO PRECOZ, RETO PRINCIPAL

El informe, publicado en el contexto del Día Nacional de la EM que se celebra este jueves, identifica que el diagnóstico precoz sigue siendo "uno de los principales retos", condicionado por la inespecificidad de los síntomas iniciales, su invisibilidad y la falta de formación específica en atención primaria (AP) y urgencias.

Estas dificultades se ven acentuadas por una "heterogeneidad territorial" en los tiempos de acceso a pruebas diagnósticas, especialmente la resonancia magnética, la punción lumbar y la determinación de neurofilamentos.

También señala que el recorrido asistencial "continúa siendo fragmentado", lo que provoca pérdida de información y una mayor carga para el paciente.

VIDA EMOCIONAL, SOCIAL Y LABORAL

La directora de Corporate Affairs y Patient Advocacy de Merck en España, Marisa García-Vaquero, ha asegurado que 'DetectEM 360' pone de manifiesto que la EM no solo afecta a la salud, sino a la vida "emocional, social y laboral" de las personas y sus familias.

"Poner el foco en esta mirada holística y en la equidad territorial es clave para que todas las personas con EM dispongan de las mismas oportunidades de acceso a una atención cercana, coordinada y de calidad", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado la importancia de mejorar la coordinación entre niveles asistenciales, reforzar la comunicación médico-paciente y mejorar los recursos destinados al acompañamiento emocional y social, especialmente en fases de diagnóstico, recaídas o cambios de tratamiento.

EQUIDAD TERRITORIAL

Para la directora de la FEM, Rosa Masriera, el estudio "evidencia la necesidad de un compromiso por parte de todas las instituciones para mejorar la detección precoz, el acceso a los tratamientos más innovadores y el abordaje multidisciplinar de la EM".

"Es imprescindible garantizar que todas las personas, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades de atención, situando la equidad territorial en el centro de las políticas de salud", ha añadido.

CONCLUSIONES

Las conclusiones del trabajo apuntan hacia la necesidad de un modelo asistencial "más homogéneo, multidisciplinar y centrado en la persona", que incorpore de forma sistemática tanto la perspectiva clínica como la psicosocial.

Señalan que los síntomas iniciales --a menudo invisibles-- y las diferencias territoriales en el acceso a pruebas diagnósticas dificultan la detección precoz de la EM, y que la falta de coordinación y de herramientas de monitorización limita la continuidad asistencial, "evidenciando la necesidad de un modelo más integrado".

FRAGMENTACIÓN Y ATENCIÓN EMOCIONAL

El informe apunta que las desigualdades territoriales y las barreras logísticas condicionan el acceso a los tratamientos farmacológicos, y que la "fragmentación" de los programas de rehabilitación, junto a la falta de continuidad, repercute negativamente en la calidad de vida de los pacientes.

Además, los recursos psicológicos limitados y la "escasa atención" al impacto emocional ponen de manifiesto una necesidad estructural dentro de la atención a la EM, situando como prioridad la implementación de protocolos de derivación sistemática.

Finalmente, el trabajo alerta de que el "déficit de coordinación" entre el sistema sanitario y los servicios sociales restringe el acceso de los pacientes a derechos, recursos y oportunidades, y de que la digitalización, la multidisciplinariedad y el rol activo del paciente son los pilares de un modelo más equitativo y coherente, textualmente.