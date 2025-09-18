Meridia vende dos edificios de oficinas en el barrio de Sarrià de Barcelona

Archivo - Vistas de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Meridia ha anunciado este jueves la venta de Project Uptown, compuesto por dos edificios de oficinas situados en el barrio de Sarrià en Barcelona, informa en un comunicado.

La operación se enmarca en la estrategia global de desinversión de la firma, "con Meridia III prácticamente desinvertido y Meridia IV avanzando en su fase de liquidación".

En paralelo, la gestora continúa invirtiendo "activamente" a través de Meridia V, su último vehículo inmobiliario de value-add.

Adquirido originalmente en diciembre de 2021, Project Uptown consta de dos edificios de oficinas con una superficie total de unos 4.000 metros cuadrados, además de plazas de aparcamiento, y su venta ha contado con el asesoramiento de JLL y Uría Menéndez.

"Consciente de la elevada demanda y la limitada oferta de producto de oficinas de calidad en la zona", Meridia ejecutó un plan de reposicionamiento integral, creando un espacio de trabajo moderno conforme a criterios ESG y con certificación LEED Gold, explica la gestora inmobiliaria.