Merino (Economía Social) subraya la apuesta del Gobierno por el ecosistema de este sector

La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha subrayado la apuesta del Gobierno por el ecosistema de este sector, informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social en un comunicado este miércoles.

Merino ha participado en la reunión del Consejo Asesor Internacional de Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank (ASETT), que se ha celebrado en Barcelona, y que es un espacio de diálogo orientado a analizar el papel de la economía social ante los grandes desafíos económicos y sociales del siglo XXI.

El encuentro aborda cuestiones como la reducción de las desigualdades, el futuro del modelo empresarial y el papel de las empresas en la construcción de economías más inclusivas, competitivas y sostenibles.

Ha contado con la participación de representantes de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instituciones europeas y redes internacionales de economía social, junto a responsables institucionales del Gobierno de España, el Gobierno Vasco y la Generalitat.

Los participantes también han sido recibidos por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha señalado que si los beneficios y márgenes de las empresas crecen, "esa prosperidad debe también ser compartida".