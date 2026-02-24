Mesoestetic Pharma Group cierra 2025 con una facturación de 86,8 millones, un 5,7% más

Archivo - Mesoestetic Pharma Group - MESOESTETIC PHARMA GROUP - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mesoestetic Pharma Group cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 86,8 millones de euros, un 5,7% más que en 2024, y un 20% más si se excluye China, su principal mercado, informa en un comunicado este martes.

El co-ceo de la empresa, Carles Font, ha explicado que "el crecimiento de 2025 demuestra la solidez" del modelo y la capacidad de crecimiento sin depender de un único mercado.

Font ha celebrado que el desempeño de los países en los que está presente más allá de China "confirma que la estrategia de diversificación internacional está dando resultados muy positivos".

En 2025, la empresa puso el foco en la consolidación de los mercados europeos y el impulso de mercados estratégicos en el continente americano, como Estados Unidos, Colombia y Brasil.

Para 2026, la empresa prevé alcanzar una facturación cercana a los 91 millones, y estima una inversión de cuatro millones entre 2026 y 2027 destinada a la incorporación de nuevos equipos de producción, la mejora de instalaciones logísticas y la implementación de software avanzado para la optimización de operaciones.