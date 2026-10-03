El Meteocat eleva al máximo nivel de peligro el aviso por lluvia desde este sábado por la tarde

Archivo - Varias personas con paraguas, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado al máximo nivel de peligro (6 sobre 6) el aviso por lluvias desde este sábado por la tarde y este domingo en comarcas de Tarragona, Barcelona y Girona.

Las precipitaciones pueden superar los 40 milímetros en 30 minutos, afectando este sábado al litoral central catalán y desplazándose este sábado también a las comarcas del interior de Girona, ha informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El Meteocat alerta que en algunos de estos puntos se pueden superar también los 90 milímetros en 3 horas y los 200 milímetros en 24 horas, por lo que hay activos avisos de peligro de 5 sobre 6.