El Meteocat pide "no bajar la guardia" ante las posibles lluvias de esta tarde y jueves

Rueda de prensa en Interior - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, ha pedido a la ciudadanía "no bajar la guardia" ante la posibilidad de que siga habiendo lluvias intensas, aunque menos severas, a lo largo de este miércoles por la tarde y de cara a la mañana del jueves.

Acompañado de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado en declaraciones a los medios tras una nueva reunión del Comité Técnico del CECAT, ya que el plan Inuncat sigue en fase de emergencia, que "puede llover sobre mojado" en algunos de los municipios más afectados.

Segalà ha indicado que las previsiones meteorológicas apuntan a un episodio de lluvias esta tarde en la mitad norte y este de Catalunya, que se reproducirá en el litoral y prelitoral de Barcelona y Girona este jueves, aunque no se espera que ninguno de los dos sea tan intenso como los recientes.

De cara al concierto de 'Oques Grasses' de este miércoles en el Estadi Olímpic en Barcelona, ha indicado que en la comarca del Barcelonès no está activo ningún aviso, pero en las de alrededor sí, por lo que ha instado a los asistentes a "monitorizar y seguir" el tiempo.

XERTA (TARRAGONA), MUNICIPIO AFECTADO

Tras el episodio de lluvias de este martes, el municipio de Xerta (Tarragona) ha sufrido diversas afectaciones, lo que ha obligado a activar un Centro de Mando para elaborar un dispositivo de apoyo a la población.

Se suma al de Granollers y Pineda de Mar (Barcelona), activos desde este lunes), donde ya están en "fase de recuperación".

382 ACTUACIONES DE BOMBERS DESDE ESTE LUNES

Desde el inicio del episodio este lunes por la tarde, los Bombers de la Generalitat han realizado 382 actuaciones, la mayoría en la zona de Terres de L'Ebre (Tarragona), de los cuales 45 han sido salvamentos.

Según ha explicado el responsable del cuerpo, Claudi Gallardo, ha indicado que el balance de servicios asciende a casi 4.000 desde que empezó a llover la madrugada del domingo, la mayoría en la zona metropolitana norte.