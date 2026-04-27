Metges de Catalunya cifra en un 31% el seguimiento de la huelga de médicos y Salud en un 5,2%

Manifestación de médicos en Barcelona este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) ha cifrado en un 31% el seguimiento de la huelga de facultativos de este lunes en Catalunya, mientras la Conselleria de Salud de la Generalitat lo ha hecho en un 5,2%.

Según el sindicato convocante, por provincias, ha sido del 34% en Barcelona; del 27% en Girona; del 25% en Tarragona, y del 16% en Lleida.

Por ámbito asistencial, ha sido del 33% en la atención primaria, y del 25% en hospitalaria, también según MC.