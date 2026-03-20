Metges de Catalunya cifra en un 35% el seguimiento de la huelga de médicos

Archivo - Fachada de la Conselleria de Salud, a 17 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya ha cifrado en un 35% el seguimiento de la huelga de médicos convocada para este viernes, en el segundo día de paro convocado, informa el sindicato.

Por provincias, según el sindicato convocante, el seguimiento ha sido del 40% en Barcelona; del 32%, en Girona; del 29%, en Tarragona, y del 26% en Lleida.

Por ámbito asistencial, también según Metges de Catalunya, ha sido del 39% en atención primaria y del 30% en atención hospitalaria.