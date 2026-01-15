Metges de Catalunya cifra en un 53% el seguimiento del segundo día de huelga y Salud en un 7,3%

Manifestación de Metges de Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya ha cifrado en un 53% el seguimiento del segundo día de huelga de facultativos, convocada para este miércoles y este jueves, mientras la Conselleria de Salud de la Generalitat lo ha hecho en un 7,3%.

Según el sindicato, por provincias, el seguimiento ha sido del 54% en Barcelona; del 35% en Girona; del 23% en Tarragona, y del 20% en Lleida.

Por ámbito asistencial, según la misma organización, ha sido del 54% en atención primaria y del 45% en atención hospitalaria.