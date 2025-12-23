El Metro de Barcelona funcionará toda la noche en Fin de Año y hasta las 23 horas en Nochebuena

Archivo - La L2 del Metro de Barcelona. - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Barcelona funcionará durante toda la noche en Fin de Año, dando servicio desde las 5 de la mañana del día 31 hasta la medianoche del jueves 1 de enero, mientras que en Nochebuena el servicio finalizará a las 23 horas.

Por su parte, los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) harán su última salida la noche del día 24 a las 22 horas, ha informado TMB en un comunicado este martes.

En cambio, el día de Navidad (25 de diciembre), el de San Esteban (26), y la noche de Reyes, el metro circulará de 5 de la mañana a 2 de la madrugada; mientras que el día de Reyes (6 de enero), los últimos trenes saldrán a las 12 de la noche.

Además, TMB ha recomendado el uso del metro para moverse durante las fechas navideñas, ya que ofrece un incremento del servicio de hasta el 7,4% respecto a la oferta habitual, con más trenes especialmente en las líneas 1, 2 y 3 los fines de semana con comercios abiertos.

En la red de autobuses también aumentan la capacidad de transporte con más vehículos articulados dependiendo de la línea y la operativa de cada día y la líneas del Barcelona Bus Turístic no prestarán servicio los festivos de Navidad y Año Nuevo.