El Metro de Barcelona registra 2 millones de viajes por Sant Jordi, "récord absoluto" en un día

Archivo - Varias personas en el metro de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de Metro de Barcelona ha registrado 2.002.000 validaciones durante la Diada de Sant Jordi, "récord absoluto" de pasaje diario en el suburbano, lo que supone un 7% más que en Sant Jordi de 2025, que hasta este viernes ha sido el día con más viajes.

Lo ha explicado este viernes Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado, en el que también ha dicho que ha registrado el día de más validaciones en el conjunto de la red de Metro y bus, llegando a los 2,7 millones de viajes.

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha afirmado que es un hito histórico que no habría sido posible sin el compromiso y esfuerzo del personal de TMB : "Barcelona apuesta decididamente por el transporte público como eje de movilidad", ha añadido.